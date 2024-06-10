شكرا لقرائتكم خبر عن الاسم "محمد" واللقب "أصغر حاج".. مكة تسجل أول حالة ولادة بموسم الحج 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - الاسم "محمد" والجنسية نيجيرى

- أول حالة ولادة تسجلها العاصمة المقدسة خلال موسم الحج لهذا العام

وضعت إحدى السيدات النيجيريات البالغة من العمر 30 عاما مولودها بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، وأطلقت عليه اسم "محمد"، ليصبح أول مواليد الحج لهذا العام، يتلقى الرضيع حاليا العناية الفائقة كونه مولوداً مبتسراً، وفق صحيفة سبق السعودية .

وقال تجمع مكة المكرمة الصحي، إنه تم استقبال الأم في طوارئ المستشفى وهي حامل في الأسبوع 31؛ حيث كانت تعاني من آلام الولادة، وتم مباشرة الحالة على الفور من قبل أطباء الطوارئ، ونقلها إلى قسم الولادة، وعلى إثرها تمت الولادة الطبيعية، وهي تتمتع بصحة جيدة.

وعلى صعيد متصل، أوضح التجمع الصحي بمكة المكرمة، أن مستشفى الولادة والأطفال يعمل بكامل طاقته لتقديم أرقى الخدمات لـ حجاج البيت الحرام للتعامل مع الحالات الطارئة، وتحقيق خدمات صحية وطبية متميزة بمعايير عالمية.

فيما أعربت الحاجة النيجيرية عن بالغ شكرها للطاقم الطبي على الرعاية الفائقة لها ولطفلها.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم المديرية العامة لجوازات منطقة مكة المكرمة الرائد عبد الرحمن القثامي، إن المديرية تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بكامل طاقتها الاستيعابية في كافة المواقع لاستقبال كثافة الرحلات القادمة الى المملكة خلال موسم الحج.

وأكد القثامي، وفق قناة "الإخبارية" اليوم الاثنين، أن جوازات منطقة مكة المكرمة تواصل جهودها لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام القادمين لأداء مناسك الحج، وذلك عبر ميناء جدة الإسلامي ومطار الطائف الدولي ومطار الملك عبد العزيز الدولي ".