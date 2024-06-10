شكرا لقرائتكم خبر عن تسعيرة الغش الإلكترونى للثانوية العامة.. رصد جروبات تبتز الطلاب ماديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جروبات غش إلكترونى تبتز طلاب الثانوية العامة ماديا، وتوهمهم بقدرتها على توفير أسئلة الامتحان وإجاباتها مقابل مبلغ مادى، حيث حددت الجروبات تسعيرة وفق مجموعات مختلفة للغش كالتالى:

ـ المجموعة الأولى يتم إرسال الامتحان بعد الحل قبل بدء لجنة الامتحان بساعتين لكل المواد مقابل 2000 جنيه.

ـ يتم إرسال الامتحان بعد الإجابة عن الأسئلة قبل اللجنة بـ" 4 ساعات لكل المواد مقابل 2500 جنيه.

ـ مجموعة vib، يتم إرسال الامتحان بعد الإجابة عنه قبل اللجنة ب 6 ساعات لكل المواد مقابل 4000 جنيه.



الجدير بالذكر، إن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.



ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط ، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.