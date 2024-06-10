شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: طرح الخراف الحية بسعر 210 جنيهات للكيلو القائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح منافذ شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الخراف الحية للأضاحي بسعر 210 جنيهات للكيلو القائم، بجانب أيضا توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية يوم وقفة عيد الأضحى المبارك وأول وثانى وثالث أيام العيد لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين، اضافة إلى توفير السلع الغذائية كما تستمر الوزارة فى صرف مقررات تموين شهر يونيو الجارى لأصحاب البطاقات التموينية.