شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يتفقد مدرسة الطبرى بمصر الجديدة لمتابعة امتحانات ثانوي عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة علي المدارس بمناسبة أول يوم امتحانات الثانوية العامة، حيث زار مدرسة الطبري الإعدادية بنين بروكسي فى مصر الجديدة بحضور اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة ومدير الإدارة التعليمية والتأكيد علي انتظام عملية الامتحانات وهدوء الحالة والتأكيد علي مراجعة أعمال النظافة والإشغالات في محيط المدارس.

جدير بالذكر، أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألفا و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركزا لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طلاب دمج تعليمى و1646 طالبا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط ، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.