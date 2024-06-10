شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 5 نصائح هامة تساعد على النوم المثالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 نصائح هامة تساعد على النوم بشكل أفضل حيث تتضمن:-

اجعل منطقة نومك هادئة ومظلمة ومريحة وفي درجة حرارة - مريحة

اذهب إلى السرير في نفس الوقت كل ليلة واستيقظ في نفس- الوقت كل صباح، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع

قم ببعض التمارين يمكن أن يساعدك النشاط البدني أثناء النهار على النوم بسهولة أكبر أثناء الليل)

تجنب الوجبات الكبيرة والكافيين قبل النوم.

الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم مثل أجهزة، التلفاز والكمبيوتر والهواتف.