شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: 60٪؜ من الأمراض المعدية يعود منشأها إلى الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن 60٪؜ من الأمراض المعدية يعود منشأها إلى الحيوانات، لذلك الحفاظ على نهج الصحة الواحدة يحسن صحة الإنسان والحيوان والنظم الإيكولوجية من خلال دمج هذه القطاعات.

كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن الضوابط الصحية الخاصة بأداء مناسك الحج لموسم عام 1445هـ / 2024م وذلك لضمان عدم انتقال الأمراض المعدية للحجاج وقضاء المناسك بشكل آمن.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن التطعيمات الواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج تتمثل فى تطعيم الالتهاب السحائى مع الحصول على شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي.