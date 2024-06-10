شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل 30 رحلة قطار إضافية لتغطية رحلات العيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 بث مباشر من محطة قطارات مصر بـ رمسيس، رصد خلالها بدء تشغيل القطارات الإضافية للعيد، لمواجهة الاقبال الكبير على السفر بخطوط السكة الحديد.

وانطلق صباح اليوم تشغيل القطارات الإضافية المخصصة لفترة عيد الأضحى المبارك على خطوط هيئة السكة الحديد، وذلك لمواجهة الاقبال الكبير على السفر بخطوط السكة الحديد، بعد انتهاء تذاكر السفر على القطارات العادية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبدأت السكة الحديد، تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة علي القطارات الحالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال الفترة من 10 / 6 / 2024 إلى 28 /6 / 2024.

وبيانها كالآتي :

أولاً : تشغيل قطارات تالجو بين القاهرة / الأقصر والعكس :

- قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / الأقصر يعمل في الفترة من 10 / 6 / 2024 وحتي 27 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 08:40 مساءاً من محطة القاهرة يصل محطة الأقصر الساعة 05:10 صباحاً.



- قطار 2041 ( تالجو ) الأقصر/ القاهرة يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 وحتي 28 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 08:30 صباحاً من محطة الأقصر ويصل محطة القاهرة الساعة 05:25 مساءاً.



ثانيا : تشغيل قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس :

- قطار 1940 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 10 / 6 / 2024 حتي 27 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 09:50 مساءاً من محطة القاهرة يصل محطة أسوان الساعة 10:30 صباحاً.



- قطار 1941 (VIP) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 حتي 28 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 10:30 مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 11:15 صباحاً.



- قطار 1946 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل يوم 14 /6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:00 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 05:15 صباحاً.

- قطار 1947 (VIP) أسوان / القاهرة يعمل يوم 20 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 12:50 صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 03:00 مساءاً.



ثالثاً : تشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسوان والعكس :

- قطار 1942 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 10 / 6 / 2024 حتى 27 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 10:40 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11:50 صباحاً.



- قطار 1943( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 حتي 28 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 03:00 مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 03:40 صباحاً.

- قطار 1952 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من ليلة 10/ 11-6-2024 حتى ليلة 27 / 28 -6-2024 حيث يقوم الساعة 12:45 صباحاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 01:45 مساءاً.

- قطار 1953 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 حتي 28 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 07:35 مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07:55 صباحاً.

- قطار 1954 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 10 / 6 / 2024 حتى 27 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 10:20 صباحاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11:05 مساءاً.

- قطار 1955 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 حتي 28 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 10:15 صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 10:40 مساءاً .

- قطار 1944( ثالثة مكيفة ) الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 13/ 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:10 مساءاً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 09:05 صباحاً .

- قطار 1945 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / الاسكندرية يعمل يوم 19 /6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 09:30 مساءاً من محطة أسوان يصل الاسكندرية الساعة 01:15 مساءاً .

رابعاً : تشغيل قطارات مخاصيص للإتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش :

- قطار 2242 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للإتحاد النوعي يوم 13/ 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:10 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 07:25 صباحاً.



- قطار 2243 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة مخصوص للإتحاد النوعي يعمل يوم 21 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:20 مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07:20 صباحاً .



- قطار 2244 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) الإسكندرية / أسوان مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 13 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:40 مساءاً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10:20 صباحاً.



- قطار 2245 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) أسوان / الإسكندرية مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 22 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 09:45 مساءاً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 02:05 مساءاً.



- قطار 2246 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 13 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:35 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان 07:45 صباحاً .



- قطار 2247 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 20 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:20 مساءاً من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 07:20 صباحاً.



- قطار 2248 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 13/ 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 07:30 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان 10:00 صباحاً .



- قطار 2249 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 20 / 6/ 2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:40 مساءاً من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 07:10 صباحاً.



- قطار 2250 ( تحيا مصر ) الإسكندرية / أسوان مخصوص لنادي الجعافرة بالإسكندرية يعمل يوم 14 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 12:30 مساءاً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 05:50 صباحاً .



- قطار 2251 ( تحيا مصر ) أسوان / الإسكندرية لنادي الجعافرة بالإسكندرية يعمل يوم 23 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:30 مساءاً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 11:50 صباحاً .



- قطار 2252 ( ثالثة تهوية ديناميكية) الإسكندرية / أسوان لنادي ابو الريش بالإسكندرية يعمل يوم 14/ 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 12:20 مساءاً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 04:45 صباحاً .



- قطار 2253 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / الإسكندرية لنادي ابو الريش بالإسكندرية يعمل يوم 24 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 09:45 مساءاً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 02:05 مساءاً .

ووجه المهندس محمد عامر - رئيس الهيئة برفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة ، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط.



