شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: حالات القلب المفتوح لا تتعدى فترات انتظارها لإجراء الجراحات الـ3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار تقدم خدماتها بالمجان.

وتابعت وزارة الصحة والسكان إنه يتم توزيع المرضى على المستشفيات التابعة للمبادرة ويتم الحصول على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة

واستكملت: الحالات المتعلقة بعمليات القلب المفتوح لا تتعدى ال3 أسابيع في سرعة الإجراء

من جانبه، أشار الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار، إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء في المستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالمبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

وقال الدكتور أحمد مصطفى، إن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج، سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار: http://wlms.smcegy.com/، لافتة إلى استقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.