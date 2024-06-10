شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: ضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات استعدادا لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك، ضخ كميات كبيرة من الماشية واللحوم فى المجمعات الاستهلاكية استعدادًا لـ عيد الاضحى المبارك، حيث تم التعاقد على ما يقرب من 30 الف رأس من الماشية الحية، وسيتم التوزيع عبر عدة منافذ منها 1350 مجمع استهلاكى وستشهد زيادة معدلات الضخ اليومية بمعدل 50% عن المعدل الطبيعي.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الـ30 ألف رأس من الماشية الحية وطازجة ومبردة، تتنوع ما بين أغنام، وأبقار، وضآن مبرد وأنه يتم طرح كيلو لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيهًا، و335 جنيهًا للبلدى الطازجة، كذلك الضأن المجمد بسعر 335 جنيه للكيلو، ويصل سعر الضأن البلدى 360 جنيه للكيلو، لافتَا إلى أنه يتم طرح كيلو اللحوم الهندى بسعر 220 جنيهًا، ويتم ضخ كميات كبيرة بنحو 1000 طن، إضافة إلى 3 آلاف طن من الدواجن بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

كما يتم أيضَا بالتوازى طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية أيضا بكميات كبيرة، إذ سيتم طرح 180 ألف طن سكر زيادة عن المعدل الطبيعي، وكذا 60 ألف طن من الزيوت، و20 ألف طن من المكرونة، و15 ألف طن من الأرز إضافة لتكثيف طرح السلع التموينية لتزامن فترة العيد مع استمرار ضخ السلع التموينية وأن المجمعات الاستهلاكية مستمرة فى العمل واستقبال المستهلكين يوم الوقفة وأول وثانى وثالث أيام العيد مع تحديد 2 مخزن جملة فى كل محافظة خلال هذه الفترة أيضا لإمداد المنافذ التموينية بإستمرار.

واعلنت مديرية وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الجيزة، أنه يتم تسيير 25 حملة رقابية تجوب انحاء المحافظة على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الاسبوع لضبط أى مخالفات فى الاسواق، لافتة إلى أنه تم عمل غرفة عمليات مركزية فى المديرية لمتابعة حالة الاسواق أولا بأول، للتأكد من وصول كافة السلع للمواطنين دون حدوث أى عمليات احتكار أنه يتم ضخ من 120 إلى 150 طن يومى من اللحوم بمنافذ محافظة الجيزة فقط.