شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" السعودية: الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة أكبر تحديات موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي؛ أن الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة يعد من أكبر التحديات في موسم حج هذا العام.

وقال "العبد العالي": لذا نؤكد على الحجاج، أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية.

وذكر أن هذه الإرشادات تتضمن "حمل المظلة لتجنب أشعة الشمس، شرب الماء بكميات كافية، والراحة بين المناسك لحماية الجسم من الإرهاق والإجهاد الحراري".

من جهة أخرى، أكد وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة حرص المملكة العربية السعودية على مواصلة جهودها لخدمة ضيوف الرحمن بكل تفان وإخلاص خلال موسم الحج.

وقال الربيعة، في كلمته خلال انطلاق أعمال ندوة الحج الكبري في نسختها الـ48 بمكة المكرمة حسبما نقلت قناة الإخبارية السعودية، اليوم الاثنين، إن جهود الأجهزة الأمنية والخدمية لخدمة ضيوف الرحمن تتضافر بشكل كبير لتيسير الإجراءات للحجاج، فضلا عن قيامهم بتوعية الحجاج باتباع الأنظمة والتعليمات والتي كان أبرزها الحملة الأمنية للتوعية بخطورة أنظمه وتعليمات الحج والحملات الوهمية وممارسات الاحتيال الإلكتروني في اكثر من 20 دولة حول العالم.