شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طالب بلجنة الثانوية أثناء امتحان الدين إثر هبوط فى الدورة الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى طالب بلجنة الثانوية أثناء امتحان الدين إثر هبوط فى الدورة الدموية.

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة بلاغا يفيد بوفاة طالب بلجنة بحدائق القبة بالقاهرة أثناء ادائه امتحان مادة التربية الدينية، إثر إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد (708141) ألف طالب/ وطالبة أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد (711252) طالبا وطالبة.



كما أدى عدد (1639) طالبا/طالبة امتحان الدور الأول من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة التربية الدينية فترة أولى، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية، بينما أدى عدد (255) طالب/طالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الدينية.