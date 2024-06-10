شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة السعودية بالقاهرة تدعو مواطنيها لاستخراج إقامة قبل نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة بيانا نوهت فيه بضرورة تسجيل بيانات المواطنين المقيمين - ممن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من 6 أشهر- لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية لإستخراج بطاقات إقامة لهم، وذلك في مدة أقصاها 30 يونيو الجارى.

كما أكدت على ضرورة حمل بطاقة الإقامة كإثبات شخصية خلال تحركات المواطن داخل مصر والتعاون في إبرازها لـ السلطات المصرية عند الطلب.