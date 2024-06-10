شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي المدارس إلى 0.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن تطوير المناهج التعليمية وتضمينها كافة مستجدات قضية المخدرات وبناء قدرات الكوادر المعنية بتنفيذ برامج الوقاية، وتم هذا العام بناء قدرات 3300 متطوع على أحد أفضل نظم التوعية، من إجمالى المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم ما يقرب من 33 الف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك تأهيل 4000 أخصائى اجتماعى بالمدارس وتدريبهم على آليات الوقاية والاكتشاف المبكر بالتعاون مع زوارة التربية والتعليم كما تحفيز وتعبئة المتطوعين من خلال تجربة "بيوت التطوع" التى أنشأها الصندوق فى 5 جامعات مصرية، ونجحت خلال هذا العام فى استقطاب 2500 طالب متطوع جديد، كما تعد "بيوت التطوع" منابر وقائية حيث تردد عليها خلال هذا العام 40 ألف طالب وطالبة استفادوا من خدمات التوعية والتثقيف والمشورة، كما يتم إجراء تحاليل مستمرة للكشف عن تعاطى المواد المخدرة بين كافة سائقى الحافلات المدرسية لحماية أبناءنا الطلاب ودعم جهود تهيئة بيئة مدرسية خالية من التعاطى ونجحت حملات الكشف فى خفض نسبه التعاطي بين سائقى المدارس إلى 0.4% بعدما كانت 12% عام 2017، بالإضافة إلى إجراء بحوث تقييمية ودورية لرصد التغيير المعرفى الذى طرأ لدى الطلبة المستفيدين من البرامج وتصحيح المسار بشكل مستمر، ومع هذا الجهد القائم على منهج الاتصال المباشر يقوم الصندوق بحملات توعية إعلامية تستهدف بالأساس فئة الطلبة والشباب، حيث نفذ الصندوق فى شهر رمضان الماضى حملة وقائية للنشء شاهدها على منصة فيس بوك ما يقرب من 76 مليون مشاهد وساهمت فى زيادة اتصالات المشورة والعلاج بنسبة 500% كما أنتج الصندوق حزمة من المواد الوقائية المرئية يتم عرضها بشكل مستمر كنشاط إثرائى للطلبة بالمدارس.

جاء ذلك خلال عقد ندوة تحت عنوان "بيئة تعليمية آمنة خالية من المخدرات "،حيث ينظمها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة لاستعراض الجهود فى تهيئة بيئة تعليمية آمنة، وجهود وقاية طلبة المدارس والجامعات من أخطار المواد المخدرة فى البلدين الشقيقين.

ويأتى انعقاد الندوة عقب استقبال الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وفدا من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة التابعة لوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للتعرف على تجربة الصندوق فى البرامج الوقائية لحماية الشباب من الإدمان والاستفادة منها ،وضم الوفد العميد دكتور محمد خميس العثمنى مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة ،والعميد دكتور عبد الله محمد مدير إدارة كلية الضباط بالأكاديمية والعقيد دكتور جمال لشحى نائب مدير إدارة كلية الضباط بالأكاديمية و أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وميرنا بوحبيب نائب الممثل الاقليمى لمكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة و أعضاء من مجلسى النواب والشيوخ .



جانب من اللقائ



وزيرة التضامن



جانب من اللقاء



وزيرة التضامن



وزيره التضامن



