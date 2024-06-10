شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي تشهد إطلاق أغنية المرأة العربية لدعم النساء العربيات وإبراز دورهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس الأعلى لـ منظمة المرأة العربية ورئيسة المجلس القومي للمرأة فى إطلاق أغنية المرأة العربية التى أنتجتها منظمة المرأة العربية للتعبير عن مكانة ودور المرأة العربية، بالإضافة لدعم النساء العربيات وإبراز دورهن، وتسليط الضوء علي قضاياها، بحضور الدكتورة فادية كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والوزيرات رئيسات الآليات الوطنية للمرأة العربية وممثلي الدول الأعضاء،

الموسيقار أسامة الرحباني، والكاتب هنرى زغيب،عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقالت الدكتورة مايا مرسي فى نص كلمتها:-

اسمحوا لى في البداية أن أعبر عن سعادتي بالمشاركة معكم اليوم في فعاليات إطلاق أول أغنية للمرأة العربية وأشكر منظمة المرأة العربية على فكرة اطلاق أول أغنية خاصة للمرأة العربية تعبر عن قضاياها والتحديات التي تواجهها كما تعبر عن تطلعاتها .

و أضافت: ويتزامن اطلاق الأغنية مع ما تمر به المرأة في العديد من الدول العربية من تحديات على مستويات مختلفة فلطالما كانت هي الطرف الأكثر تضرراً ومعاناة من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة وما تعانيه المرأة الفلسطينية الآن يمثل جميع أشكال التحديات التي تواجه المرأة في ظل الحروب على الإطلاق على مدى أكثر من مائتي يوم متواصلة.

وتابعت : وأتمنى أن يأتي اليوم على منطقتنا العربية دون نزاعات أو حروب أو احتلال، وأن تنعم دائمًا بالأمن والاستقرار والرخاء، وأن تنعم فلسطين الغالية بحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها (القدس) وأن ينعم أهل فلسطين بالحرية والأمن والسلام.

واستطردت: وأؤكد دائما على الرسالة السامية للفن باعتباره احد أدوات القوى الناعمة في اى مجتمع علاوة على أنه يعد لغة عالمية عابرة للحدود و كان ومازال وسيلة لتحقيق تقدم المجتمعات ونهضتها علاوة على دوره الفعال في الحفاظ على التاريخ والهوية والقضاء علي الأفكار السلبية التي تعوق تحقيق هذا التقدم كما له دور هام وفعال في تسليط الضوء على قضايا المرأة وتعزيز جهودها نحو نيل حقوقها وتكريس مكانتها في المجتمع..



وأتقدم بخالص الشكر والتقدير الى الموسيقار الكبير أسامة الرحباني لدعمه لفكرة الأغنية واقباله على انتاجها وتلحينها وتوزيعها مما يؤكد ايمانه ودعمه لقضايا المرأة وهو أحد أعمدة المدرسة الرحبانية العظيمة في تاريخ الموسيقى العربية بما تحمله معها من "هوية" خاصة جعلتها متفردة ومميزة دائمًا، وكل الشكر والتقدير الى الشاعر الكبير هنري زغيب على دعمه للفكرة ومساندته لقضايا المرأة بكلماته القوية والمعبرة، كما نشكر المطربة اللبنانية جيسي جليلاتي على أدائها المتميز للأغنية،

واتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتورة فاديا كيوان على الفكرة والتنفيذ والمتابعة .



واختتمت : أتمنى كل النجاح والتوفيق للأغنية وأن تحظى بأصداء داعمة لقضايا المرأة عربيًا ودوليًا .



