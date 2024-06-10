شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة "حرمة الدماء والأموال والأعراض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف نص موضوع خطبة الجمعة القادمة، دين الإنسانية فى أسمى معانيها " حرمة الدماء والأموال والأعراض " فى ضوء خطبة حجة الوداع وفضل صيام عرفة لغير الحاج، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب الجمعة لشهر يونيو وذلك على النحو الآتى:

الجمعة الأولى 7 يونيو بعنوان : أفضل أعمال العشر الأول من ذى الحجة.

الجمعة الثانية 14 يونيو بعنوان : دين الإنسانية فى أسمى معانيها " حرمة الدماء والأموال والأعراض " فى ضوء خطبة حجة الوداع وفضل صيام عرفة لغير الحاج.

الجمعة الثالثة 21 يونيو بعنوان : تكامل الأدوار فى الهجرة النبوية و الدروس المستفادة من ذلك.

الجمعة الرابعة 28 يونيو بعنوان : الهجرة النبوية وأسس بناء الدولة و الحفاظ عليها.

وشددت الوزارة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.