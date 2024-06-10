شكرا لقرائتكم خبر عن ركاب الخط الأخضر الثالث يعبرون عن سعادتهم بافتتاح محطة جامعة القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، فيديو لركاب الخط بمحطة جامعة القاهرة، خلال تعبيرهم عن شكرهم لتشغيل محطة جامعة القاهرة، والمحطات الجديدة بـ الخط الثالث للمترو.

ووقع عدد كبير من الركاب على اللافتات الموجودة بـ محطة مترو جامعة القاهرة ، بعد أن كتبوا رسائل شكر للدولة على تشغيل المحطات.

وشغلت وزارة النقل 5 محطات مترو جديدة وهى "التوفيقية ووادى النيل وجامعة الدول وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة" الركاب بعد نجاح التشغيل التجريبى بدون جمهور، ليكتمل بذلك انشاء مراحل الخط الثالث للمترو من السلام حتى الكيت كات ثم يتفرع شمالا حتى محور روض الفرج وجنوبا حتى جامعة القاهرة

ويبلغ طول الجزء الذى تم تشغيله 7.1 كيلو مترات، والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، والذي يشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية هي (التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول)، ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور، ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة.