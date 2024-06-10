شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: تسكين فريق طبى بكل لجنة امتحانية وتجهيزها بأدوية طوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لجان امتحانات الثانوية العامة، في يومها الأول، من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، وذلك بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات (87264) طالب وطالبة موزعة على (192) لجنة، وأنه قد تم تجهيز (48) استراحة مجهزة على أعلى مستوى للمعلمين والمراقبين والمغتربين.

وأكد أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية وتعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

وشدد بعدم اصطحاب الهاتف المحمول والأجهزة الالكترونية حتى وإن كان الهاتف مغلقًا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

وفي سياق متصل، صرح أن مديرية الصحة بالجيزة قامت بالمشاركة مع مديرية التربية والتعليم في غرفة عمليات طوارئ امتحانات الثانوية العامة، للمتابعة والإشراف على سير الامتحانات، إذ تم تسكين فريق طبي بكل لجنة وتجهيزها بأدوية طوارئ وجهاز ضغط وترمومتر حرارة للتعامل مع الطوارئ.

وأشار إلى أنه تم تجهيز فريق طبي طائر مكون من طبيب بشري وممرضة داخل الوحدات الصحية للتوجه للجان في حالة حدوث أي طارئ، كما تم التنسيق مع هيئة إسعاف الجيزة للتحرك السريع في حالة حدوث طوارئ، كذلك أيضًا التنسيق مع المستشفيات الحكومية لاستقبال حالات الطوارئ المحتملة والتعامل معها.

جاء ذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالجيزة، والدكتور حازم مصطفى مدير إدارة السن المدرسي بمديرية الصحة بالجيزة، والمقدم هاني عماد مديرية أمن الجيزة، ومجدى أحمد كامل مدير إدارة التعليم الثانوي، ومحمد حفني مدير إدارة المتابعة، ومحمد عصام مسؤول الاستراحات بالديوان العام.

فرق طبية بلجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة



تسكين فرق طبية بلجان امتحانات الثانوية العامة