شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى قرية غرب سهيل النوبية يعبرون عن سعادتهم بإنشاء محور بديل خزان أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استوقف أهالى قرية غرب سهيل النوبية بأسوان، الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال تفقده لمحور بديل خزان أسوان لمتابعة جاهزيته للافتتاح خلال الفترة القادمة، حيث رحبوا بالوزير، معبرين عن سعادتهم بالمحور الجديد، كما طالبوا الوزير بنقل شكرهم وتحيتهم للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة التى تخدم المواطنين ومنها محور بديل خزان أسوان.

وأكد الأهالى أن المحور يسهم فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد، من أجل المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، و خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل، بجانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلا عن أهميته فى تحقيق الربط بين شبكة الطرق شـرق وغرب نهـر النيل بمحاور عرضية؛ وذلك للمساهمة فى تحقيق التنميـة الشامـلة فى الصعيد

وأشاد الأهالى بهذا المشروع التنموى العملاق الذى يخدم أهالى محافظة أسوان كما قدموا الشكر للرئيس لتوجيهه بإنشاء مطلعين ومنزلين لخدمة قرية غرب سهيل والذى كان أحد مطالبهم فى زيارة سابقة لوزير النقل للمحور معبرين عن امتنانهم العميق بهذا الاهتمام من الدولة المصرية لكل مايخدم المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.