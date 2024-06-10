شكرا لقرائتكم خبر عن هتقفل المادة.. نموذج استرشادى لامتحان الإحصاء لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، يقدم ”الخليج 365” نموذجًا استرشاديًا لامتحان مادة الإحصاء، يتضمن أفكارًا لن يخرج عنها امتحان 2024؛ لمساعدة الطلاب على التدريب على شكل أسئلة الامتحان الاختيارية والاستعداد التام لأداء الامتحان، الذي يعقد يوم الأربعاء 12 يونيو المقبل.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التى يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة فى المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهج الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحان.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، عدد أسئلة ودرجات المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2024، مشيرة إلى أن جميع الأسئلة في مادة الإحصاء اختيار من متعدد، بعدد 17 سؤالا، وإجمالي 28 درجة.

وعن طريقة إجابة طلاب الثانوية العامة على الأسئلة الاختيارية بالامتحانات بشكل صحيح، والتى تمثل 85% بكل مادة، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على الطالب التأكد من رقم الإجابة فى كراسة البابل شيت بما يقابلها فى كراسة الأسئلة على أن يستخدم الطالب مسطرة لتحديد رقم الإجابة فى كراسة البابل شيت لعدم حدوث أى خطأ أو تداخل بين رقم السؤال فى كراسة الأسئلة وترتيبه الإجابة فى البابل شيت، كما يجب أن يختار الطالب إجابة واحدة لكل سؤال من بين 4 بدائل اختيارية.

وشددت الوزارة على أنه لا يجب أن يختار الطالب أكثر من إجابة لأنه فى هذه الحالة سوف يعتبر السؤال خطأ وفى حالة تظليل دائرة بالخطأ يتم عمل علامة × على الدائرة الخطأ وتظليل الدائرة الصحيحة، على أن يبدأ الطالب بالإجابة عن أى سؤال ولكن يجب التأكد من ترقيم الإجابة وتطابقها مع رقم السؤال فى كراسة الأسئلة.



نموذج-امتحان-احصاء



نموذج-امتحان-احصاء



نموذج-امتحان-احصاء



نموذج-امتحان-احصاء



نموذج-امتحان-احصاء



نموذج-امتحان-احصاء



نموذج-امتحان-احصاء



نموذج-امتحان-احصاء