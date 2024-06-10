متحدث الخارجية: اجتماع خارجية بريكس يكتسب أهمية خاصة بسبب الأوضاع الإقليمية الحالية

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القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الإثنين، أن اجتماع وزراء خارجية دول بريكس يكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت بسبب الأوضاع الدولية الإقليمية الحالية في الشرق الأوسط، مثل الحرب الدائرة في قطاع غزة، والأوضاع المتأزمة في السودان.

وقال المتحدث باسم الخارجية في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "إن اجتماع وزراء خارجية دول بريكس يكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت، لأنه أكبر فعالية رسمية نشارك بها على مستوى رفيع منذ انضمامنا للتجمع في الأول من يناير الماضي، وأيضا بسبب الأوضاع الدولية الإقليمية الجارية في الشرق الأوسط، مثل الحرب الدائرة في غزة والأوضاع المتأزمة في السودان، وهي تفرض نفسها على أجندة الاجتماع".

وأضاف: "كما يكتسب الاجتماع أهمية بسبب التحديات المالية والاقتصادية العالمية التي يمر بها النظام المالي والاقتصادي الدولي، وهو ما يجعل من الأهمية انعقاد هذا الاجتماع والتشاور بين وزراء الخارجية حول الأولويات وكيف يتعامل التجمع مع التحديات الدولية".

ونوه السفير أحمد أبو زيد بالرئاسة الروسية لتجمع (بريكس)، مشيرا إلى أنها تمتلك رؤية واضحة للتجمع، حيث عقدت الكثير من الاجتماعات سواء على مستوى الخبراء أو الوزراء.

وأوضح أن روسيا منذ توليها رئاسة (بريكس) حددت الأولويات التي تركز على تعزيز التعاون بين دول التجمع والدول النامية، وإصلاح النظام التجاري والاقتصادي العالمي وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة بين الدول الأعضاء، وأيضا التعاون بشكل عام في مجالات مختلفة، مثل الطاقة والنقل والتعليم والثقافة.