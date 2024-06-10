شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل ملاهى مقامة بالمخالفة فى بولاق الدكرور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت محافظة الجيزة شكوى عدد من المواطنين بشأن وجود ملاهي بنهر الطريق في شارع نبيل طه بحي بولاق الدكرور تعيق حركة المارة والمركبات.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى بولاق الدكرور بسرعة إزالة أسباب شكوى المواطنين من سكان شارع نبيل طه والمتضررين من إشغالات ملاهى مقامة بالمخالفة بعرض الطريق.

وعلى الفور، توجهت حملة من حى بولاق الدكرور لمحل الشكوى، وتم مصادرة محتويات الملاهى بالكامل وإيداعها مخازن الحى ورفع أسباب الشكوى وتحرير محضر بالمخالفة، وذلك بمتابعة عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية على مدار اليوم لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين على الطريق العام ومنع الممارسات العشوائية.



محافظة الجيزة تزيل ملاهى مقامة بالمخالفة ببولاق الدكرور



ملاهى مقامة بالمخالفة ببولاق الدكرور



إزالة ملاهى مقامة بالمخالفة ببولاق الدكرور



محافظة الجيزة تزيل ملاهى مقامة بالمخالفة ببولاق الدكرور