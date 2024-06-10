شكرا لقرائتكم خبر عن علماء مركز بحوث الصحراء يجلسون تحت "اللودر" هربا من أشعة الشمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" صورة لباحثي وأساتذة مركز بحوث الصحراء وهم يعملون في الصحراء بسيناء تحت أشعة الشمس الحارقة.



علماء مركز بحوث الصحراء يجلسون تحت كبشة اللودر لحمايتهم من أشعة الشمس

حيث جلسوا تحت كبشة اللوادر لتظللهم من لهيب الشمس في هذه الصحراء القاحلة وللاستراحة خلال تناول طعامهم في الجو شديد الحرارة حيث يعمل هؤلاء الأبطال في دراسات التربة والحصر التصنيفي والتخطيط للمرحلة الثانية من التجمعات الزراعية في محافظة شمال سيناء.



علماء مركز بحوث الصحراء

وتضم الصور كل من الدكتور عماد جمال عوض والدكتور مؤمن حامد القاضي والدكتور عبد الناصر عبد الرازق والدكتور عماد عبدالله والدكتور ابراهيم الجمال والمهندس عبد الحفيظ ابو حديد والمهندس مصطفي عبده والمهندس سيد عبدالله بالإضافة إلى السائقين حيث يسارعون الزمن من اجل نشر التنمية في ربوع الوطن وتحقيق امنه الغذائي

من جانبه وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى التحية لأبطال مركز البحوث الزراعية على جهدهم المتميز وتفانيهم في خدمة بلدهم .