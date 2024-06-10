شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكرم الموظفات المثاليات بمختلف قطاعات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الموظفات المثاليات بمختلف قطاعات الوزارة والإدارات التابعة لها، خلال الاحتفال الذي نظمه الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية بقطاع التدريب والبحوث.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرص واهتمام القيادة السياسية على دعم وتشجيع المرأة المصرية في ميادين العمل المختلفة، مثنيًا على جهود السيدات التي بذلوها في سبل تحسين جودة العمل، وتحقيق مستويات متقدمة في الآداء المهني.

وتابعت الوزارة ، أن العمل وفقًا للأهداف يحقق الاستثمار الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق التكامل والتنسيق مع فريق العمل، لتنفيذ أهداف المنشآت الصحية وربطها بالمجتمع، والوصول إلى تحقيق درجات عالية من رضاء المنتفعين.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة علا خيرالله الشكر للوزارة لدعمها المستمر للإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية، والتي تهدف إلى تنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين، والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وتعزيز السلوك الصحي السليم.

واستعرضت الدكتورة أمل فوزي مدير الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية، مهام أقسام الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية، والممثلة في إدارات تنسيق وتقييم آداء الخدمات الاجتماعية، والبحوث وقياس اتجاهات الرأي، والتوجيه الفني والمتابعة، والبرامج والمشروعات، والتربية الاجتماعية.

شمل التكريم كل من الدكتورة رشا علي محمد أبو زيد، وأ.إيمان كارم محمود، والدكتورة أميرة رمضان محمد بقطاع الرعاية الصحية والتمريض، وكل من الدكتورة أمل فوزي محمد، والدكتورة زينب السيد عثمان، وعبير علي سيد، وأ.فاطمة سعد عبدالرؤوف بقطاع التدريب والبحوث، وكل من أسماء أحمد عبدالرازق، وأميمة أحمد عبدالله، وهمت محمد ذكي، و وفاء وجيه بقطاع الدعم الفني والمشروعات.

كما شمل التكريم كل من الدكتورة دعاء محمد علي، وفتحية محروس، وجيلان محمود، بقطاع تنظيم الأسرة والسكان، وكل من الدكتورة أسماء أبو بكر الصديق ومنى علي محمود سليم، وحنان بهجت بقطاع الشئون المالية والإدارية، وكل من الدكتورة منى عزت عبدالتواب، والدكتورة هانم أحمد، والدكتورة أماني عبدالله الحبشي بقطاع الطب الوقائي، أمل محمد علي الدروي وحنان فاروق بقطاع الرعاية العلاجية، والدكتورة هبة محمد عبدالنعيم، وسعاد حسني رضوان، والدكتورة دينا عبدالسلام بقطاع مكتب الوزير، وثريا حسين محمد مدير جمعية الخير والتسامح لرعاية الأيتام.



