شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أوائل الإعدادية فى محافظة الفيوم بعد اعتمادها بنسبة نجاح 78.16% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسماء الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، بعدما اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، النتيجة بنسبة نجاح بلغت 78.16 %.

وحصل على المركز الأول الطالبة مريم مصطفى محمود أحمد الطالبة بمدرسة العلا الخاصة الإعدادية، والأول مكرر الطالب مريم نادر محمد عبدالرحمن الطالبة بمدرسة الرسالة الإعدادية الخاصة، وعمار حازم حماد زكى الطالب بمدرسة البسيونية الإعدادية، ومحمد محمود محمد عبد السميع الطالب بمدرسة أهريت الإعدادية، وأحمد محمد على ابو الحسن الطالب بمدرسة الإيمان الخاصة للغات، ومريم مسعد فوزى عبد القادر الطالبة بمدرسة منشأة الجمال الإعدادية، واياد أحمد كمال إبراهيم حسن الطالب بمدرسة أجيال مصر الإعدادية، والطالب أدهم محمد نبيل محمود الطالب بمدرسة الايمان الخاصة للغات.

كما جاء فى المركز الاول مكرر كل من يوسف محمد معوض الطالب بمدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل الإعدادية، ومعاذ محمد احمد الطالب بمدرسة فتحى عبد الحليم احمد طنطاوي، ومحمد عاصم صلاح الطالب بمدرسة العلياء الخاصة، وندا رجائى حمدى حسن الطالبة بمدرسة قصر رشوان الإعدادية، ومحمد شعبان محمد محمد عثمان طالب منازل بمدرسة طامية بنين الإعدادية، والطالبة امل أحمد جمعة الطالبة بمدرسة علياء الخاصة، وشروق نصر عبد القوى الطالبة بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية.



أسماء الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية



