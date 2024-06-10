شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: فجرنا منزلا مفخخا فى قوة إسرائيلية تحصنت بداخله بمدينة رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فصائل فلسطينية: فجرنا منزلا مفخخا في قوة إسرائيلية تحصنت بداخله بمخيم الشابورة بـ مدينة رفح الفلسطينية وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.