شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: انهيار مبنى فى قطاع غزة مكون من 5 طوابق بداخله جنود من الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: انهيار مبنى في قطاع غزة من 5 طوابق بداخله جنود من الجيش ونحو 8 منهم عالقون.

وذكر إعلام إسرائيلي، بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش جراء حدث أمني في رفح الفلسطينية وهبوط مروحية إسرائيلية لإجلائهم.

وأضاف إعلام إسرائيلي: مقتل جنديين على الأقل وإصابة 10 آخرين 6 منهم حالتهم من متوسطة إلى خطيرة من لواء جفعاتي بمدينة رفح الفلسطينية.

وقالت فصائل فلسطينية: فجرنا منزلا مفخخا في قوة إسرائيلية تحصنت بداخله بمخيم الشابورة بـ مدينة رفح الفلسطينية وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح