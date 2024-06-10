شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد لـ"بلينكن" ضرورة إنهاء الحرب على غزة ومنع توسع الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم وزير الخارجية الأمريكى "أنتونى بلينكن" والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراض آخر تطورات الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بـ قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، حيث تم الاتفاق على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية، كما شهد اللقاء مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالى غزة.

وحرص الرئيس فى هذا الصدد على التشديد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع، والمضى قدماً فى إنفاذ حل الدولتين.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكى تقدير الإدارة الأمريكية للجهود المصرية المستمرة على المسارين السياسى والإنساني، وحرصها على الاستمرار فى العمل والتنسيق المشترك بين الدولتين لاستعادة الأمن والسلم بالإقليم.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد كذلك تأكيد الجانبين لمتانة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، وحرص البلدين على استمرار التنسيق المشترك فى مختلف الموضوعات والقضايا.