شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الشيخ المعيقلي خطيب يوم عرفة في الأراضي المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لخطبة يوم عرفة مكانة عظيمة عند المسلمين في جميع أنحاء العالم، وقد أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤخراً صدور الموافقة الملكية بالسعودية بتولي الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام؛ إلقاء خطبة عرفة لهذا العام.

الشيخ ماهر بن حمد بن معيقل المعيقلي البلوي ولد في المدينة المنورة في 7 يناير عام 1969، هو أستاذ جامعي، وله سيرة علمية وعملية زاخرة بالخبرات وخدمة كتاب الله.

تخرج الدكتور "المعيقلي" بكلية المعلمين بالمدينة المنورة، ثم حصل على درجة الماجستير سنة 1425هـ، في فقه الإمام أحمد بن حنبل، بعنوان: "مسائل الإمام أحمد الفقهية برواية عبدالملك الميموني"، من كلية الشريعة بجامعة أم القرى، وحصل فيها على تقدير ممتاز، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الفقه الشافعي بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى عام 1434هـ من جامعة أم القرى، وكانت الرسالة عن تحقيق كتاب (تحفة النبيه شرح التنبيه) في الحدود والأقضية للإمام الشيرازي.

وتولى الشيخ "المعيقلي" إمامة وخطابة جامع السعدي بحي العوالي بمكة المكرمة، ثم كلف بإمامة المصلين بالمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك في العامين 1426 و1427هـ، ثم تولى لاحقاً إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك عام 1428هـ، وعين إماماً رسمياً للمسجد الحرام في ذلك العام حتى الآن، ويعد الشيخ "المعيقلي" من أشهر القراء في العالم الإسلامي.

وفي عام 2006م، سجل ماهر المعيقلي المصحف المرتل المشترك لإذاعة وتلفزيون السعودية، بالاشتراك مع الشيخ محمد السيد ضيف، وكان هذا المصحف الأول الذي يتم تسجيله للإذاعة وللتلفزيون في آن واحد.

من الجدير بالذكر أن خطبة يوم عرفة تتم ترجمتها عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة وخطب الحرمين الشريفين، لتصل للعالم أجمع بمختلف لغات الحجاج وألسنتهم، وعبر القنوات التلفزيونية المختلفة وتتاح عبر منصة "منارة الحرمين"، إذ تترجم خطبة عرفة إلى لغات عدة؛ أهمها: الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والألمانية، والإسبانية، والإندونيسية، والبنغالية، والمالايامية، والأمهرية، والهاوسا، والتركية، والروسية، والصينية، والفارسية، والتاميلية، والفلبينية، والبوسنية، والسواحلية، والهندية، والسويدية.