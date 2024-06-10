شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة لن يخرج عنها الامتحان.. خلاصة مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم تليفزيون الخليج 365، بثًا مباشرًا، للمراجعة النهائية لمادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة، وذلك استعدادًا لأداء الامتحان، الذي يعقد يوم الأربعاء 12 يونيو المقبل، للتدريب على شكل أسئلة الامتحان والحصول على درجات التفوق والنجاح.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التى يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة فى المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهج الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحان.

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وتتضمن المراجعة النهائية لمادة الإحصاء، التي يقدمها محمد غبور أستاذ الرياضيات، أهم أجزاء المنهج، ونماذج استرشادية لأسئلة الامتحان، مع شرح خطوات الحل، إذ أن جميع أسئلة امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة اختيار من متعدد، بعدد 17 سؤالا، وذلك بإجمالي 28 درجة.

يُذكر ان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، انطلقت، اليوم الإثنين، بالمواد غير المضافة للمجموع، وشملت التربية الوطنية والتربية الدينية، إذ أدى الامتحانات قرابة 745 ألف طالب وطالبة موزعين على 1981 لجنة سير بمختلف المحافظات.