وزارة التعليم تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس مصر المتكاملة للغات "EiLS"

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القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس مصر المتكاملة للغات "EiLS" للعام الدراسي 2024 / 2025 بداية من اليوم الاثنين حتى ٣٠ يونيو الجارى.

ويمكن الدخول عبر QR Code لتسجيل التقدم للالتحاق بالمدرسة عبر الدخول على الرابط التالي للتعرف على كافة شروط التقدم للمدرسة:

https://drive.google.com/file/d/1juN0euQ_WPEkucfWPMvfQHWdSIEPoVn0/view?usp=sharing



ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى وقت سابق معلومات وتفاصيل حول مشروع مدارس مصر المتكاملة للغات Eils، كالتالى:

- مدارس ذات يوم ممتد يبدأ من 08:00 صباحا حتى (04:00) عصرا.

- فريق تعليمي متخصص من داخل و خارج الكادر الحكومي.

- مدارس مصر المتكاملة للغات منشآت حديثة ومريحة لتحقيق رحلة تعليمية ممتعة وشيقة.

- منهج تعليمي متطور يعكس تبني منهج تعليمي حديث وفعال.

- مدارس مبتكرة تستخدم تكنولوجيا متقدمة في التعليم بداية المشروع بالفروع التالية زهراء مدينة نصر والمنصورة والزيتون وشبين الكوم.

وأوضح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مدارس مصر المتكاملة للغات تعد مدارس حكومية ذكية تواكب التطورات العالمية للثورة الصناعية الرابعة، وتهدف إلى خلق جيل متميز وقادر على مواكبة التغيرات العالمية، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030، وتقوم بتطبيق القيم والمهارات الحياتية عمليا، وتقليل الوقت النسبي لاختبارات نصف ونهاية العام، بالإضافة إلى التركيز على تنمية مهارات البحث و العمل الجماعي.

وأكد الوزير أن هذه المدارس تتميز بتطبيق نظام اليوم الكامل للطلاب، كما تتميز بتطبيق وتنفيذ المناهج وفقا للمعايير الدولية، والتعليم القائم على الإبداع، ويعتمد نظام الدراسة بها على تخصيص 80% للأنشطة و20%؜ للاختبارات، بالإضافة إلى التركيز على تعليم الأقران وبناء شخصية الطالب، فضلا عن أن مصروفاتها الدراسية تتناسب مع الأسر متوسطة الدخل.



شروط-الالتحاق-بمدارس-EILS-للعام-الدراسى-2024-1



شروط-الالتحاق-بمدارس-EILS-للعام-الدراسى-2024-2