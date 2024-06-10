شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع يدعم اقتراح بايدن لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر إعلامية، إن مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار أمريكي يدعم اقتراحا طرحه بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد، أنها طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يدعو إسرائيل وحركة حماس إلى أن يلتزما "من دون تأخير" بتطبيق مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، من دون أن تحدد موعدا لجلسة التصويت.

وقال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيت إيفانز، في بيان " دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى الذهاب للتصويت على مشروع القرار الأمريكي.. الداعم للمقترح" الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أيام.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قدم خطة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك في خطاب ألقاه يوم 31 مايو الماضي، عرض خلاله مقترحا إسرائيليا بهذا الشأن، مكونا من 3 مراحل.