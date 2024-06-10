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طلاب الثانوية العامة المحبوسون يؤدون الامتحانات خلف الأسوار

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القاهرة - سامية سيد - أدى عددا من السجناء الامتحانات خلف الأسوار، حيث عقد قطاع الحماية المجتمعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عدد من اللجان لأداء إمتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.. حيث تم توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.
   
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

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اداء الامتحان فى السجن

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اداء الامتحانات

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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