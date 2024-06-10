تمهيدًا لعرضه على البرلمان.. "الاتصالات" تكشف عن تشريع جديد لتداول البيانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات، إن هناك مشروعَ قانون يُدرس حاليًّا في لجنة التشريع بوزارة العدل، بشأن تصنيف وإدارة وتداول البيانات؛ تمهيدًا لعرضه على البرلمان.

جاء ذلك خلال كلمة هندي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ؛ لاستكمال مناقشة ملف الذكاء الاصطناعي، من خلال تقرير لجنة الشباب والرياضة، عن موضوع "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات".

وأضاف نائب وزير الاتصالات أن البيانات هي وقود الذكاء الاصطناعي، ومن ثمَّ مشروع القانون الذي نحن بصدد الحديث عنه يُسهم بقوة في توفير البنية المعلوماتية والبيانات المساهمة والداعمة لملف الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي ليس مسؤولية جهة أو هيئة أو وزارة بعينها؛ الجميع معني بهذا الملف والتطور التكنولوجي الكبير في واحد من أبرز الملفات.

وأشاد هندي بتقدم ترتيب مصر أكثر من 50 مركزًا في تصنيفات الذكاء الاصطناعي العالمية، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة في هذا الإطار، لافتًا إلى أنه تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقي لإيجاد حلول تكنولوجية باستخدام الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات؛ مثل الرعاية الصحية والزراعة.