أكياس شفافة.. تعرف على أفضل طريقة لتخزين اللحوم في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



أوضحت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أفضل الطرق لتخزين اللحوم بمناسبة عيد الأضحى، بهدف توعية المواطنين خلال هذا الموسم.

وأكدت المديرية، ضرورة معرفة كيفية تخزين لحوم الأضحية بشكل صحيح لتجنب فسادها.

وأضافت: بعد الذبح وتقطيع اللحوم، يجب تجنب تخزينها في الفريزر مباشرةً وهي ساخنة، لأن ذلك قد يؤدي إلى فسادها بسرعة، ومن الضروري أن تمر عملية تشميع اللحوم أو التيبس الرمي، وهي خطوات أساسية لحفظ اللحوم.

وأوضحت: يتم فرد اللحوم على صوانٍ كبيرة دون تكديسها فوق بعضها البعض، وتركها لمدة ساعتين تحت مروحة قوية أو في التكييف حتى تجف، وهذه العملية تُعرف بـ"التشميع".

وحذرت مديرية الطب البيطري، من غسل اللحوم قبل تخزينها، حيث أن ذلك يؤدي إلى فسادها بشكل أسرع ويساعد في انتشار الميكروبات.

وأشارت إلى أنه بعد تقطيع اللحوم وتقطيرها، يجب وضعها في أكياس تخزين شفافة بكمية 1 كجم لكل كيس لضمان جودة التبريد.

وينبغي أيضًا تفريغ أكياس اللحوم من الهواء، لأن الهواء يعمل كعازل ويقلل من كفاءة التبريد، ثم توضع اللحوم في الثلاجة لمدة تتراوح بين 6 إلى 20 ساعة، مع ضرورة وضع عازل بينها وبين أي طعام آخر لضمان تشميع اللحوم بكفاءة.

وأوضحت المديرية أن عملية التشميع تؤدي إلى، إنتاج حمض اللاكتيك ومواد أخرى تقلل من درجة الحموضة (pH)، وهذا أمر صحي يمنع نمو الميكروبات، مما يزيد من كفاءة حفظ اللحوم، إلى جانب زيادة طراوة اللحوم وجعلها أكثر استساغة.