"مليون و200 ألف في ساعتين".. ماذا قال مدرس الجيولوجيا أمام جهات التحقيق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

استمعت النيابة العامة بأكتوبر لأقوال "ماجد. ا" مدرس الجيولوجيا المتهم باستئجار صالة حسن مصطفى للألعاب الرياضية من أجل الدروس الخصوصية عقب القاء القبض عليه.

وواجهت النيابة المدرس بما تردد أنه جمع مبلغ مليون 200 ألف جنيه، بواقع 300 جنيه من كل طالب، فنفى المدرس جمع ذلك المبلغ الضخم قائلا: أنه ينظم تلك المراجعات بأجر رمزي للطلاب حيث يتقاضى عن كل طالب 85 جنيه فقط وليس 300 جنيه، كما يتردد وأنه استأجر صالة العاب حسن مصطفى حيث أنها معروضة للتأجير، ولم يكن يعلم أن جمع الطلاب للمراجعات مخالفا للقانون.

أخلت النيابة العامة بأكتوبر، اليوم الاثنين، سبيل مدرس جمع آلاف طلاب الثانوية العامة في صالة ألعاب حسن مصطفى بأكتوبر بحجة المراجعة بضمان محل إقامته.

وأجرت النيابة التحقيق مع المدرس في مخالفته للقانون ووجهت له تهمة جمع الطلاب من أجل الدروس الخصوصية في مكان مفتوح وعدم الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

كانت البداية بانتشار مقاطع فيديو لتجمع طلاب ثانوية عامة داخل صالة حسن مصطفى للألعاب الرياضية بأكتوبر قبل ساعات من انطلاق امتحاناتهم أثارت الجدل وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابساتها حيث تبين تم مدرس شهير لمادة الجيولوجيا أعلن عن حصة مراجعة في الصالة لـ 4 آلاف طالب.

الأجهزة الأمنية بالجيزة بعد فحص مقاطع الفيديو وتحديد هوية المدرس تبين أنه يدعى ماجد. إ صاحب صفحة شهيرة لمادة الجيولوجيا عبر تطبيق فيس بوك ويوتيوب وأنه يقوم بإجراء تلك المراجعات بمختلف محافظات الجمهورية ويجمع آلاف الطلاب في حصة مراجعة تصل قيمة المبالغ فيها لأكثر من ربع مليون جنيه في الحصة الواحدة.

أضافت التحريات أن المدرس يقوم باستئجار قاعات كبرى لجمع الطلاب لكنه في صالة حسن مصطفى لم يحصل على موافقة الجهات المعنية ما يخالف القانون.

وألقت مباحث أكتوبر القبض على المدرس وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

الإعلامي عمرو أديب، كان عرض فيديو متداول لمدرس جيولوجيا يجمع الطلاب للمراجعة بإحدى صالات 6 أكتوبر، خلال برنامج "الحكاية" مساء الأحد، قائلا: أن وزير الشباب والرياضة حول كل المسؤولين عن القاعة للتحقيق بسبب تأجير القاعة لأحد المعلمين.

وأضاف، إن "الطالب الواحد يدفع 300 جنيه، أي أن تكلفة الحصة يعني مليون و200.. توم كروز مابيخدهاش"، مضيفا ساخرا: "زي ما بتعملوا دعم نقدي للتموين اعملوا دعم نقدي للتعليم.. ياخدوا فلوس ويروح يدفعها في السنتر"، متابعا: "طالب مين هو ده تعليم.. البيان الحقيقي لازم يجي من وزير التعليم".

اقرأ أيضا:

"تعويض واعتذار".. ماذا قال ضحية الصفع من عمرو دياب أمام جهات التحقيق؟

واقعة غريبة| عامل يعرض مقبرة أثرية للبيع على فيسبوك.. والداخلية تتحرك

"ملناش غير سمعتنا".. تصرف جرئ ينتهي بإضرام سيدة النار في ابنة أختها بالعمرانية

لتدريسها المثلية الجنسية.. قرار جديد في دعوى إلغاء تصريح مدرسة ألمانية بالقاهرة

قرار عاجل بشأن صاحب واقعة الصفع من "عمرو دياب"