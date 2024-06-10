شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية الأراضى بمسار محور الفشن ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الفريق كامل الوزير وزير النقل، جاء فيه "تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة ببنى سويف نواحي بني عقبة - الفقاعي - الوكيلية - هر بشنت نزلة حنا في نطاق محافظة بنى سويف، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2021 ، باعتبار مشروع إنشاء محور الفشن على النيل بطول (27) كيلو مترا في نطاق محافظة بنى سويف من أعمال المنفعة العامة.

وتنفذ وزارة النقل مشروع مشروع محور الفشن بمحافظة بنى سويف، والذى يعبر النيل ويعتبر احد محاور التنمية بالمحافظة، حيث نشرت الوزارة صور توضح تقدم أعمال التنفيذ، وفى النقاط التالية اهم التفاصيل عن المشروع.

1. قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم و هذا كان يتطلب ان ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكى يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.

2. وجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

3. يستهدف المحور تحقيق اهداف التنمية المختلفة بالمحافظة وربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم حيث يتوسط محورى بنى سويف شمالا ومحور بنى مزار جنوبا.

4. يتضمن 25 عمل صناعي لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي ( كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي ، كوبري أعلى نهر النيل ، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي ، كوبري بحر يوسف ، كوبرى على الطريق الصحراوى الغربى بجانب 6 أنفاق.

