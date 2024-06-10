شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إجازة عيد الأضحى من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20 من نفس الشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان مجلس الوزراء، مدة الإجازة للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى يبحث مع مدبولى الاستعداد لعيد الأضحى ومؤتمر الاستثمار
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث اطلع الرئيس على تطورات العمل في عدد من الملفات، من بينها استعدادات أجهزة الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وكذا الترتيبات الجارية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم وزير الخارجية الأمريكى "أنتونى بلينكن" والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
شكرى لوزيرة خارجية جنوب أفريقيا: نرفض انتهاكات إسرائيل فى رفح الفلسطينية
إلتقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم، مع ناليدي باندور وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول تجمع البريكس بمدينة نيجني نوفغورود الروسية، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.
قال مصدر حكومي مطلع إنه لا صحة لكل ما تم نشره شكلا وموضوعا بشان التعديلات الوزارية، مضيفا أنه لا صحة لكل ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات الوزارية".
قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، إن أفضل طريقة لتقليل أعداد الضحايا من المدنيين هي وقف إطلاق النار بغزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: نشدد على ضرورة إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجارى حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
انطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة 2024، بمادتى التربية الوطنية والتربية الدينية، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحان الدين 25 سؤالا مخصص لها 25 درجة وأيضا امتحان التربية الوطنية 25 سؤالا بواقع 25 درجة وجميع الأسئلة اختيار من متعدد.
حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية.
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت اليوم الإثنين، دون تحديد موعد الجلسة القادمة، موضحا أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وعملا بحكم هذه الفقرة تؤجل الجلسة القادمة ليوم غير معين وسيتم إخطاركم بهذه الجلسة فور تحديدها.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ10 آلاف و287 حالة من خلال 24 عيادة طبية تابعة للبعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الأحد، بينهم 8 آلاف و490 حالة، تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و1797 حالة في المدينة المنورة.
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن اكتمال وصول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة، حيث وصل الفوج الثامن والأخير والذى يضم حجاج محافظات أسيوط والمنوفية وشمال سيناء إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة ليكتمل بذلك وصول الـ7500 حاج التابعين للجمعيات الأهلية وهى الحصة المقررة هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة.
أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ،استمرار تشغيل المطاحن التي تنتج الدقيق المستخدم في انتاج الخبز المدعم حتى يوم السبت المقبل وقفة عيد الأضحى المبارك، وأنه اعتبارا من غدا الثلاثاء 11 يونيو الجاري، ستقوم المطاحن "القطاع العام والخاص" بتسليم المخابز البلدية " قطاع عام وخاص" حصة مضاعفة من الدقيق حتى يوم الجمعة 14 يونيو، وذلك لضمان وجود مخزون من الدقيق لمدة 4 أيام لدى المخابز، وهى فترة أيام عيد الأضحى المبارك وهى نفس الفترة الى ستحصل المطاحن خلاها على إجازة، وبالتالي سيكون لدى المخابز حصة من الدقيق 4 أيام، وتستمر فى العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك لإنتاج الخبز المدعم وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية .
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: انهيار مبنى في قطاع غزة من 5 طوابق بداخله جنود من الجيش ونحو 8 منهم عالقون.
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