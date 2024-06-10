أخبار مصر.. إجازة عيد الأضحى من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20 من نفس الشهر

قال مصدر حكومي مطلع إنه لا صحة لكل ما تم نشره شكلا وموضوعا بشان التعديلات الوزارية، مضيفا أنه لا صحة لكل ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات الوزارية".

إلتقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم، مع ناليدي باندور وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول تجمع البريكس بمدينة نيجني نوفغورود الروسية، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، إن أفضل طريقة لتقليل أعداد الضحايا من المدنيين هي وقف إطلاق النار بغزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: نشدد على ضرورة إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.