شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث اليونيسيف: الأطفال فى غزة يعيشون مأساة ويعانون من الفقر الغذائى الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث كاظم أبو خالف الناطق باسم اليونيسيف، عن الوضع الصحى والغذائى للأطفال وسكان قطاع غزة، قائلا:" وضع الأطفال فى غزة مأساوى ويزداد يوما بعد يوم، ولا أحد يستمع أو يفكر فى إنقاذ الأطفال، وهناك تقارير آخرها ما ورد على لساننا فى بيان صحفى أن 9 من 10 أطفال يعانون من الفقر الغذائى الشديد.

وأضاف كاظم أبو خالف خلال مداخلة من القدس، ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن العدد الكبير من القتلى هم أطفال وكذلك النساء وهذه نتيجة طبيعية فى مسألة التضييق على قضية وصول المساعدات الإنسانية بالشكل والوقت المطلوب والكمية المطلوبة.

ولفت كاظم أبو خالف إلى أن عملية الاستجابة الإنسانية للقطاع ليست ذات معنى لان شروطها الأساسية الت يجب توفرها غير متوفرة للأسف، ومن ضمن التحديات وصول الأمصال والتطعيمات للأطفال ويجب أن تصل فى وقت محدد وتوزع بالشكل المطلوب، فمثلا فى قطاع غزة لا يعمل إلا 7% من المستشفيات والباقى خارج عن الخدمة.



