شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا بداية موجة حرارة جديدة والعظمى بالقاهرة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء سنشهد بداية لموجة شديدة الحرارة، وتبدأ الارتفاعات تدريجيا فى درجات الحرارة فى معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أنه غدا الثلاثاء سترتفع درجات الحرارة عن اليوم بمعدل من درجتين لـ 3 درجات والعظمى على القاهرة الكبرى غدا 38 درجة مئوية، لاننا سنتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

وأوضحت منار غانم أن هذه الكتل شديدة الحرارة ومرتفعة درجة حرارتها، كما سيؤثر علينا امتداد لمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا فيحبس الرطوبة والملوثات فى طبقة قريبة من سطح الأرض فتساعد بشكل كبير على ارتفاع قيم درجات الحرارة.

ولفتت منار غانم إلى أن الموجة ستبدأ غدا الثلاثاء حتى الجمعة والسبت، ومتوقع فيها أن تصل درجة الحرارة العظمى يوم السبت على القاهرة الكبرى 43 درجة مئوية خلال فترة النهار.



