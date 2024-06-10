شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: ممتن لمصر على دورها القيادى فى أزمة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تقدير بلاده لدور مصر المهم في جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع، قائلا: ممتن لمصر على دورها القيادي".

وغرد بلينكن على موقع إكس، عن لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين في القاهرة، حيث ناقشا ضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، والإفراج عن جميع الرهائن، كما تم التأكيد على الحاجة الملحة لإعادة فتح معبر رفح الحدودي.



وغادر بليتكن القاهرة متجها إلى "تل أبيب"، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس حكومة الاحتلال الإسرئيلي، بنيامين نتنياهو، وزعيم "المعسكر الوطني"، بيني جانتس، والذي استقال أمس من حكومة الطوارئ (كابينيت الحرب)، بعد مُهلة نهائية وضعها لنتنياهو قبل ثلاثة أسابيع، وفشل الأخير في تحقيق أو إعلانه الالتزام بأي من شروطها.