شكرا لقرائتكم خبر عن امتحان الدين ثانوية عامة 2024.. تصحيح الأسئلة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى اليوم طلاب الثانوية العامة امتحان الدين، ثانوية عامة 2024، وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتصحيح امتحان الدين ثانوية عامة 2024 إلكترونيا، حيث أكدت الوزارة أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع يتم إلكترونيا، سواء امتحان الدين ثانوية عامة 2024 أو التربية الوطنية والاقتصاد والاحصاء.

الجدير بالذكر، إن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.



ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط ، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.