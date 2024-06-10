شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء طائرة على متنها نائب رئيس مالاوي برفقة 9 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام، إن طائرة تحمل نائب رئيس مالاوي سولوس تشيلما وتسعة آخرين اختفت من عن الرادار.

وكشف بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في مالاوي، أن الطائرة التابعة لقوة دفاع مالاوي "خرجت عن الرادار"، بعد أن غادرت العاصمة ليلونغوي صباح الإثنين.

وذكر البيان الرئاسي أن "جميع الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة منذ اختفائها عن الرادار فشلت حتى الآن وعلى هذا النحو، أبلغ قائد الجيش في مالاوي، الجنرال فالنتينو فيري، رئيس البلاد، الدكتور لازاروس مكارثي تشاكويرا بالحادث، وألغى الرئيس منذ ذلك الحين رحلته المقررة إلى جزر الباهاما وأمر جميع الوكالات الإقليمية والوطنية بإجراء عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة".

وبعد إبلاغه بالحادث، ألغى رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا رحلته المقررة إلى جزر البهاما.

وأمر رئيس البلاد بإجراء عملية بحث وإنقاذ، بعدما فشل مسؤولو الطيران في الاتصال بالطائرة.

وكان من المفترض أن تهبط الطائرة في مطار مزوزو الدولي شمالي البلاد، بعد الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت جرينتش)، لكن ذلك لم يحدث.