شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تفشى حمى الضنك فى 90 دولة والإبلاغ عن 7.6 مليون إصابة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية ، فى بيان لها ، إن 90 دولة تشهد انتقالًا نشطًا لحمى الضنك في عام 2024، ولم يتم تسجيلها جميعها في التقارير الرسمية.

وأضافت أنه اعتبارًا من 30 أبريل 2024، أُبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 7.6 مليون حالة حمى الضنك في عام 2024، بما في ذلك 3.4 مليون حالة مؤكدة، وأكثر من 16000 حالة خطيرة، وأكثر من 3000 حالة وفاة.

وأضافت، إن حمى الضنك هو مرض فيروسي ينقله البعوض ويسببه فيروس حمى الضنك، ويظل يشكل تهديدا خطيرا للصحة العامة العالمية.



تعد عدوى حمى الضنك من أكثر أنواع العدوى الفيروسية المنقولة بالنواقل شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وتؤثر بشكل خاص على البلدان الاستوائية وشبه الاستوائية. وفي السنوات الخمس الماضية، حدثت زيادة كبيرة في عدد حالات حمى الضنك، وكانت هذه الزيادة واضحة بشكل خاص في إقليم الأمريكتين.