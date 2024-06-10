محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق 23 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 23 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد قشمير بحلوان.

كانت الدائرة التي تنظر القضية تنحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج.

في وقت سابق أحالت النيابة المتهم بقتل محمد قشمير، ابن لاعب الزمالك السابق بمدينة حلوان، ويدعى "عبد العزيز.م. ع"، 19 عامًا، ميكانيكي، إلى محكمة جنايات القاهرة.

وذكر أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 9508 جنح قسم حلوان لسنة 2022 المقيدة برقم 2587 لسنة 2022 كلي حلوان، أن المتهم يوم 19-5-2022 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، قتل عمدا المجني عليه محمد عمر حسن قشمير مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم أثناء سيره بمنطقة العزبة البحرية بدائرة قسم شرطة حلوان، استوقف المجني عليه وطلب منه مبلغ 100 جنيه، فرفض الأخير ودفعه، فطعنه المتهم طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض مطواة بدون ترخيص، فأصابه قاصدًا قتله فأنهى بفعله حياته.