حدث في 8 ساعات| حقيقة الأسماء المتداولة بشأن التعديل الوزاري.. والحكومة تعلن إجازة عيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" والوفد المرافق.

ويستعرض الخليج 365 خلال التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية:

6 أيام متصلة.. رئيس الوزراء يعلن إجازة عيد الأضحى المبارك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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مصدر حكومي: لا صحة للأسماء المتداولة بشأن التعديل الوزاري

قال مصدر حكومي مطلع، إنه لا صحة لما تم نشره على بعض المواقع الإليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التعديلات الوزارية.

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استعدادًا لعيد الأضحى.. "التموين" تضخ 30 ألف رأس ماشية حية بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم التعاقد على ما يقرب من 30 ألف رأس من الماشية الحية؛ لضخها في المجمعات الاستهلاكية؛ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

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"جسر الأمل".. تفاصيل مبادرة جديدة لتمكين اللاجئين من خلال التعليم في مصر

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الإثنين إطلاق "مبادرة مشتركة " تحت عنوان "جسر الأمل" لتمكين اللاجئين من خلال التعليم.

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الرئيس السيسي يلتقي مدبولي وبيان رئاسي يكشف التفاصيل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

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ضرورة إنهاء حرب غزة.. ما تفاصيل استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة

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رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى ويرفع الجلسة لموعد غير محدد

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت اليوم الإثنين، دون تحديد موعد الجلسة القادمة،

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مجلس الشيوخ يحيل دراسة "الشباب والذكاء الاصطناعي" إلى رئيس الجمهورية –تفاصيل

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، إحالة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالمجلس بشأن دراسة بعنوان "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"،

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حزمة توجيهات عاجلة من التنمية المحلية للمحافظات قبل عيد الأضحى

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات والمرافق ومديريات الخدمات استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

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10 أيام ويبدأ فصل الصيف.. موعد ذروة ارتفاع الحرارة وتفاصيل الطقس حتى عيد الأضحى –فيديو

استعرض موقع "الخليج 365"، عبر بث مباشر، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حتى عيد الأضحى.

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عيد الأضحى 2024.. بيان مهم من "الأوقاف" بشأن موعد وصيغة التكبيرات

أكدت وزارة الأوقاف، أن التكبير سنة في العيدين، ويَبدأُ وقتُ التكبيرِ في عيدِ الأضحى المبارك من فجر يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، وينتهي بعصر آخر أيام التشريق الثالث عشر من ذي الحجة، فعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّه كان يُكبِّرُ من غَداةِ عَرفةَ إلى صَلاةِ العَصرِ من آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ.

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20 صورة تنشر لأول مرة.. تفاصيل ممشى أهل مصر من إمبابة للساحل قبل افتتاحها

يترقب سكان محافظة القاهرة افتتاح المرحلة الثانية من مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل، كمتنزه عام للمواطنين ومتنفس في قلب العاصمة.

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