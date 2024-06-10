"وطني الوحيد".. جريدة المصري اليوم تكرم مجدي الجلاد رئيس تحريرها الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

كرمت إدارة جريدة المصري اليوم، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم الأسبق، ورئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (الخليج 365 - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، وذلك خلال الاحتفال بمرور عقدين على تأسيس الجريدة.

وحرصت الإعلامية هالة سرحان، مقدمة الحفل، على الاحتفاء بهذا التكريم، من خلال إلقاء بعض الكلمات التي كتبها "الجلاد"، عن تجربته بالجريدة، وجاء نصها كالتالي: "تبقى المصري اليوم، وطني الوحيد، رغم تعدد المحطات والتجارب، فقد عشت فيها ألف عام وليس ثماني سنوات، قضيتها محررا بدرجة رئيس تحرير، ففي كل صباح كأن عاما كاملا يمر مع مانشيت جديد وخبطة صحفية متفردة، ومهنية تترسخ يوما بعد يوم، ووسط الأنواء والأمواج العاتية كان جيلا رائعا من الكتاب والصحفيين يسطر تاريخا نادرا لصحيفة لا تتنازل ولا تباع ولا تشترى".

وانطلق منذ قليل، حفل مؤسسة «المصري اليوم» بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسها، في دار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير.

وذلك بحضور عدد من مشاهير المجتمع ونجومه وعلى رأسهم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ومؤسسي وملاك الجريدة ومنهم رجل الأعمال صلاح دياب ورجل الأعمال نجيب ساويرس، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم الأسبق، ورئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (الخليج 365 - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، والكاتب محمد سلماوي رئيس مجلس الإدارة، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي رئيس تحرير المصري اليوم، والكاتب الصحفي محمد سمير رئيس التحرير المناوب لمؤسسة "أونا" التي تضم مواقع (الخليج 365 ويلا كورة والكونسلتو وشيفت).

وكان العدد الأول من الصحيفة صدر في 7 يونيو 2004، وخلال سنوات قليلة، أصبحت إحدى أكثر الصحف انتشارًا ومبيعًا في مصر، وأصبح موقعها الإلكتروني الأوسع انتشارًا والأكثر مصداقية لدى الجمهور.