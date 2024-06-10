شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تشدد على عدم السماح لطلاب الثانوية باستخدام وسائل غش باللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، على عدم السماح للطلاب باستخدام وسائل غش والعمل على ضبط اللجان بشكل كبير ومحاسبة أى طالب يحاول الغش، مؤكدة على أن حيازة التليفون ولو مغلقا يعرض الطالب للمساءلة القانونية.



الجدير بالذكر، أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألفا و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركزا لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبا مكفوفا و3306 طلاب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.



ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضرورى أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك فى إجابته وفى حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح فى كراسة الإجابة.