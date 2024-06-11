شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الموسم الثانى من مبادرة «طبلية مصر» بالمتحف القومي للحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط حفل ختام الموسم الثانى من مبادرة "طبلية مصر"، لإحياء الأكلات الشعبية المصرية، وذلك وسط حضور من جمهور الدارسين والباحثين وأساتذة الجامعات وعشاق التراث المصرى والمهتمين به.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف أن إطلاق المتحف لهذه المبادرة فى 19 فبراير 2023 كانت بهدف حماية التراث الشعبى من المأكولات، واحتفاءً وإحياءً للموروثات من الأطعمة الشعبية، كأحد أنواع التراث غير المادى لحمايته من الاندثار.

وأضاف أن المتحف يولى اهتمامًا كبيرًا لحماية الموروث الحضاري والثقافى لمصر، لافتا إلى أن هذه المبادرة جاءت لتسليط الضوء بشكل خاص على الموروثات المصرية الغنية بالعديد من الأطعمة التراثية والأكلات المتوارثة منذ آلاف السنين، مؤكدا على حرص المتحف على التعاون مع كافة المؤسسات والجهات التراثية والأكاديمية والإعلامية لتسليط الضوء على هذه المبادرة.

واستهل الدكتور ميسرة عبد الله نائب رئيس المتحف للشئون الأثرية كلمته بالترحيب بالضيوف، واستعراض نتائج المبادرة فى الموسم الثانى، خاصة مساهمتها فى زيادة الوعى والاهتمام بمفاهيم المبادرة ونشرها بين الناس بمختلف الوسائل، وتوثيق الأكلات المصرية من خلال المؤشر الجغرافي، مؤكداً على حرص المتحف على احتضان مثل هذه المبادرات التى تلقى الضوء على تراث الطعام كجزء من الحضارة المصرية.

وتضمنت فعاليات ختام مبادرة طبلية مصر الموسم الثانى مجموعة من الندوات والورش التوعوية والثقافية ألقاها لفيف من علماء وأساتذة أكاديميين فى جميع التخصصات التى تخدم أهداف المبادرة.

وقد ألقت الدكتورة منة الله الدرى مدرس النباتات الأثرية بكلية الآثار جامعة عين شمس، محاضرة عامة حول أهداف مبادرة طبلية مصر، وجلسة حكى للدكتورة هالة بركات مع مجموعة من السيدات الريفيات وقصصهن الشخصية مع الطعام وعلاقاتهن بالأكلات التراثية.

وبالمشاركة مع مؤسسة نوايا - مبادرة التراث الريفي، تم اطلاق كتاب المطبخ الريفى المصرى - وصفات تقليدية من سيدات البدرشين للكاتبة دارين العقاد، تم عرض الأهمية التاريخية والثقافية والعلمية لوصفات الكتاب ومكوناته، كما تم تقديم مجموعة من الأكلات التراثية الشعبية من الكتاب من بينها أكلة التشبيك، بالإضافة إلى تقديم مجموعة ورش بعنوان ازرع طعامك برعاية نستلة مصر، والتى أدارها الدكتور حسن ابو بكر أستاذ الزراعة العضوية والمكافحة البيولوجية جامعة القاهرة، لتسليط الضوء على الصحة والحفاظ على البيئة من خلال تعلم كيفية زراعة الأسطح الخضراء.

وضمن الفعاليات شارك القسم التعليمى بالمتحف بعدد من الأنشطة والورش الثقافية التعليمية والفنية للأطفال، ضمن برنامج "الشيف المصرى الصغير" بالتعاون مع شركة صادكو.

وأشارت الاستاذة عزة رزق مسئولة التربية المتحفية والقسم التعليمي، إلى أنه تم تقديم ورشة طهى وتذوق للفتة المصرية والرقاق بمناسبة الاحتفال بعيد الاضحى المبارك، بهدف توعية وتعريف النشء الصغير بالأكلات المصرية التراثية.

بالإضافة إلى مجموعة ورش الحكى قدمتها كل من الأستاذة اسماء سيد والأستاذة نسمة أحمد والأستاذة هدى سلطان والمتطوعة مى وحيد، للتعرف على الحكايات المرتبطة بالأكلات التراثية المرتبطة بالأضحية وكيفية اعدادها، والتعرف على مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى فى مصر، والقصص الدينية المرتبطة بشعائر الحج، تم اصطحاب الأطفال فى جولة إرشادية داخل قاعة المتحف للتعرف على تاريخ الأكلات المصرية من خلال فاترينة الخبز والزراعة.

واختُتمت الفعالية بتكريم القائمين على مبادرة طبلية مصر الموسم الثانى وهم الدكتورة ماريان عادل عطاالله والأستاذة هند طه والأستاذة صباح أمين محمد، والأستاذة نورهان عادل، كذلك المشاركين فى مبادرة طبلية مصر من الأساتذة والمحاضرين من بينهم الدكتور ميسرة عبد الله، والدكتور حسن أبو بكر، والدكتور ممدوح عيسى، لما بذلوه من جهد لإنجاح المبادرة والعمل على توثيق الأكلات التراثية المصرية.