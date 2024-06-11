شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات هامة عن مشروعات حماية الشواطئ.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة للوزارة بتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والإستثمارات بالمدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية و حماية المناطق المنخفضة وحمايتها من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر ، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بحوالى 144 كيلومتر.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم مشروعات حماية الشواطئ..

1- نفذت الوزارة مشروعات عديدة لحماية شواطئ محافظة الاسكندرية الممتدة بطول حوالي 90 كيلومتر .

2- تم إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية الكورنيش أمام المحروسة وفي إتجاه المنشية ومحطة الرمل - حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه - حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى - إعادة تأهيل حاجز السلسلة والحاجز الأوسط بالميناء الشرقي - التغذية بالرمال بشواطئ ستانلي وأبو قير والمندرة - حماية عدد من المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبو قير”.

3- المشروعات لها أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية بالإسكندرية ، واستعادة شواطئها.

4-تم تنفيذ عدد من المشروعات لحماية شواطئ محافظة كفر الشيخ ، والتى كان لها أكبر الأثر في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ الذي وصل لما يزيد عن 4.80 كيلومتر عند مصب النيل بفرع رشيد حتى الثمانينيات من القرن العشرين.

5- ساهمت هذه المشروعات فى حماية مدينة بلطيم واستعادة شواطئها وزيادة الاستثمارات بالمنطقة وتنشيط السياحة وإحياء المصايف .

6- تم تنفيذ مشروع لحماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي “كتشنر” والتغذية بالرمال بطول ٤ كيلومتر ، بمحافظة كفر الشيخ .

7- تم الانتهاء من مشروع "حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح" بمرحلتيه الأولى والثانية لحماية وتطوير الشاطئ الجنوبي لخليج مدينة مرسي مطروح بطول حوالي 1400 متر بعد تعرضه خلال الأعوام السابقة لعوامل النحر الشديد .

8- تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع حماية شاطيء الأبيض لحماية واجهة ساحلية بطول 1500 متر من النحر ، ويجرى حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لحماية واجهة ساحلية بطول 4000 متر من النحر .