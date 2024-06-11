شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الدولي يتبنى مشروع قرار أمريكى يدعو لوقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتطبيق غير مشروط للصفقة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، لتبادل الأسرى والرهائن.

واعتمد مجلس الأمن القرار الأمريكي، بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت.

وامتنعت روسيا عن التصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن التهدئة في قطاع غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة، أنها طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يدعو إسرائيل وحركة حماس إلى أن يلتزما "من دون تأخير" بتطبيق مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، من دون أن تحدد موعدا لجلسة التصويت.

وقال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيت إيفانز، في بيان " دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى الذهاب للتصويت على مشروع القرار الأمريكي.. الداعم للمقترح" الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أيام.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قدم خطة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك في خطاب ألقاه يوم 31 مايو الماضي، عرض خلاله مقترحا إسرائيليا بهذا الشأن، مكونا من 3 مراحل.